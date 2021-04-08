Общество

Дно рассчитывает получить до 30 млн рублей на благоустройство парка

Администрация Дновского района намерена заказать разработку дизайн-проекта по благоустройству парка в южной части города Дно, чтобы заявиться на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В случае победы район сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщает газета «Дновец» в своей группе в соцсети ВКонтакте.

Ранее жителей города призвали внести свои предложения. В результате поступило 172 заявки. Все они были рассмотрены на комиссии 7 апреля.

Большинство заявителей высказали за то, чтобы сделать из заброшенной территории парк культуры и отдыха для всех категорий населения: детей, мам с колясками, пожилых людей, молодежи. Все высказываются за то, чтобы в парке было достаточно скамеек, некоторые из которых можно оформить как тематические, например «скамейку примирения», беседок, фонарей, урн. Обязательно наличие детской площадки, красиво оформленного водоема, велодорожек, площадки для катания на скейтах.

Многие хотели бы видеть в парке зеленую зону с фигурками животных, возможно, сказочных персонажей - для детей. Немало предложений об установке летней сцены - для проведения концертов и дискотек.