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Общество

Психиатр рассказал о неврологических последствиях пандемии

13.04.2021 08:16|ПсковКомментариев: 0

COVID-19 способен вызывать органические расстройства психики. Об этом рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

«Вирус действительно имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими неврологическими симптомами, как аносмия и паросмия - утрата и извращение обоняния, ощущение запахов, которых не существует в реальности», - подчеркнул специалист.

По его словам, вирус влияет и на когнитивные функции, особенно в первый месяц после падения температуры и прекращения действия интоксикации. Помимо астении - слабости, вялости, утомляемости и расстройства сна - наблюдаются расстройства памяти, концентрации внимания, интеллектуальных нарушений и множества других когнитивных функций, пишет газета «Известия».

Клиническая практика показывает, что такая органическая симптоматика может длиться 1-2 месяца. При этом так называемых органических депрессий или психозов коронавирус не вызывает, уверен Андрей Шмилович.

«Он провоцирует астению, психоорганический синдром, нарушение когнитивных функций, физическую усталость, но не собственно депрессивные нарушения», - отметил эксперт.

Если же у человека после перенесенного заболевания несколько месяцев наблюдаются проблемы с психикой, скорее всего, причиной стали социальные потрясения и психические травмы, созданные пандемией, заключил специалист.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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