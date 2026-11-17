Секция «Психология творца. Как эффективно управлять собой для достижения результатов в индустрии?» прошла в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 17 ноября, в рамках воркшопа «Креативный компас: путь творца». Спикером выступил музыкальный продюсер, executive-коуч «Сколково» и сооснователь холдинга «Студия Монолит» Антон Пронин, работавший с такими артистами и коллективами, как «Руки Вверх!», Баста, Serebro, Centr, Гуф и «Пицца», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале встречи Антон Пронин рассказал о своём профессиональном пути. По его словам, он 32 года работает в музыкальной индустрии и бизнесе. За это время продюсер организовал более двух тысяч концертов и помог своим артистам заработать около миллиарда рублей. Начав карьеру с предпринимательства и управления музыкальным бизнесом, позднее он сосредоточился на продюсировании и работе с исполнителями.

Интерес к психологии возник у него в процессе работы с артистами. Антон Пронин отметил, что неоднократно встречал талантливых музыкантов, которым не удавалось добиться успеха, несмотря на высокий уровень профессиональных навыков. Это заставило его обратить внимание на личностные качества, психологические установки и умение человека организовывать собственную деятельность.

«Главный инструмент успеха в музыкальной индустрии — не талант, деньги или связи, а способность управлять собой: мышлением, эмоциями, поведением и действиями. Талант и ресурсы важны, но именно психологические навыки определяют, насколько эффективно человек использует имеющиеся возможности», — подчеркнул спикер.

В ходе выступления Антон Пронин поделился результатами исследования, в рамках которого сравнил психологические особенности десяти состоявшихся артистов и десяти начинающих исполнителей. По его словам, одним из главных выводов стало то, что талант сам по себе не определяет профессиональный результат. Значительную роль играют целеустремлённость, организованность и дисциплина.

Отдельно продюсер остановился на сложностях, с которыми сталкиваются представители креативных индустрий. Высокая конкуренция, по его мнению, может приводить к эмоциональному истощению, разочарованию и постоянному сравнению себя с более успешными коллегами. При этом творческую деятельность важно воспринимать как серьёзную профессиональную работу, а не только как увлечение.

Для объяснения влияния мышления на достижение целей Антон Пронин предложил участникам рассмотреть две модели восприятия — «матрицу ограничений» и «матрицу возможностей». В первом случае человек сосредоточивается на препятствиях и негативных обстоятельствах, во втором — анализирует ситуацию и ищет способы изменить свои действия, чтобы получить желаемый результат.

Важной частью встречи стали интерактивные задания. Спикер предлагал участникам ответить на вопросы для самостоятельного анализа своих привычек, эмоциональных реакций и отношения к профессиональным неудачам. В частности, он обратил внимание на то, что неудачный релиз или неудачный проект не следует воспринимать как оценку личности, а внешнее признание не всегда совпадает с внутренним удовлетворением от работы.

Также Антон Пронин рассказал о значении дисциплины и восстановления в творческой деятельности. По его словам, вдохновение не противоречит системной работе: выстроенный распорядок и привычки помогают создавать условия для творчества. При этом отдых следует считать частью профессиональной деятельности, а не наградой за переработки.

Ещё одной темой стала работа с критикой. Спикер посоветовал прислушиваться прежде всего к мнению компетентных специалистов, людей, обладающих профессиональным авторитетом, и тех, кто действительно заинтересован в развитии человека. Он также поделился личным опытом переосмысления роли продюсера: если раньше Антон Пронин считал, что продюсер должен оставаться в тени артиста, то позднее начал развивать собственный личный бренд.

В завершение встречи спикер подчеркнул, что творческий специалист не может полностью контролировать рынок, алгоритмы и реакцию аудитории, однако способен управлять собственными решениями, привычками, вниманием и действиями. Именно на этом, по мнению Антона Пронина, необходимо сосредоточиться для устойчивого профессионального развития.