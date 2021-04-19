Общество

Псковский хлебокомбинат получил благодарность за помощь медикам в период пандемии

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, секретарь городского отделения партии, глава Пскова Елена Полонская и врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, работающая в период пандемии в «красной зоне», посетили псковский хлебокомбинат. Партийцы поблагодарили директора предприятия Виктора Почернина, а также коллектив за непрерывную работу и помощь медикам в период пандемии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«2020-й год был трудный. Почти все производственные предприятия оказались в такой сложной ситуации, что думали только о том, как выжить. Но часть из них всегда отзывалась на просьбы о помощи и оказывала поддержку и волонтерам, и социальным и медицинским учреждениям. "Псковский хлебокомбинат" в этом числе, хотя и сам прошел сложный период. Предприятие помогало не только Пскову, но также Великим Лукам и другим городам региона. Спасибо за верность родному краю, за труд, в который вы вкладываете душу», - обратился к сотрудникам Александр Козловский и вручил им благодарственные грамоты и цветы.

Елена Лунгу также поблагодарила сотрудников хлебокомбината от лица врачей и медсестер за поддержку и отметила, как важно осознавать, что рядом живут неравнодушные люди.

Генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин провел небольшую экскурсию гостям и рассказал о работе предприятия.

«Псковский хлебокомбинат - крупнейшее предприятие пищевой промышленности Псковской области, которое вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и города Пскова. В период пандемии предприятие продолжало свою работу по оснащению города необходимыми продуктами питания. Медики в период пандемии получили от хлебокомбината 120 кг продукции. На предприятии работает 440 человек, из них около 90 человек - ветераны предприятия», - напомнили в пресс-службе регионального отделения партии.