Общество

Более 200 сотрудников «Горводоканала» провели масштабный субботник в Пскове

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» с наступлением весны провело традиционную масштабную работу по благоустройству и наведению порядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Работа кипела не только в цехах и на объектах «Горводоканала», коллектив провел уборку общественных территорий и пространств города.

Более 200 сотрудников предприятия занимались уборкой на площадках цехов и подразделений, приводили в порядок прилегающую улицу Советской Армии, а также организовали субботник на берегу реки Великой.

«Субботники – традиция весны и осени и на нашем предприятии, и на всем городском пространстве. Мы хотим помочь и городу с уборкой, и сами для себя сделать город краше», - отметил директор «Горводоканала», депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.