Более 600 жителей Псковской области временно не могут садиться за руль из-за долгов

В Псковской области 618 жителей временно ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов. Такую меру применяют судебные приставы, чтобы побудить должников исполнить свои обязательства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Чаще всего ограничения вводят в отношении граждан, которые не платят алименты, не возмещают вред здоровью или ущерб, причинённый преступлением. Так, житель региона задолжал 233 тысячи рублей на содержание ребёнка. Мужчина долгое время не выплачивал алименты, поэтому судебные приставы временно ограничили его право управлять автомобилем. Поскольку должник работал водителем, ограничение создало ему серьёзные трудности. Чтобы вернуться к работе, мужчина в короткий срок полностью погасил задолженность. После поступления денег взыскателю ограничение сняли.

В ведомстве пояснили, что речь идёт не о лишении водительского удостоверения, а о временном приостановлении права управления транспортом. После исполнения обязательств ограничение отменяют. При этом закон предусматривает исключения. Например, такую меру нельзя применять, если автомобиль является основным законным источником заработка должника или необходим ему в связи с инвалидностью.

В пресс-службе УФССП напомнили, что садиться за руль при действующем ограничении запрещено.