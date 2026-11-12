 
Общество

Более 600 жителей Псковской области временно не могут садиться за руль из-за долгов

0

В Псковской области 618 жителей временно ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов. Такую меру применяют судебные приставы, чтобы побудить должников исполнить свои обязательства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Чаще всего ограничения вводят в отношении граждан, которые не платят алименты, не возмещают вред здоровью или ущерб, причинённый преступлением. Так, житель региона задолжал 233 тысячи рублей на содержание ребёнка. Мужчина долгое время не выплачивал алименты, поэтому судебные приставы временно ограничили его право управлять автомобилем. Поскольку должник работал водителем, ограничение создало ему серьёзные трудности. Чтобы вернуться к работе, мужчина в короткий срок полностью погасил задолженность. После поступления денег взыскателю ограничение сняли.

В ведомстве пояснили, что речь идёт не о лишении водительского удостоверения, а о временном приостановлении права управления транспортом. После исполнения обязательств ограничение отменяют. При этом закон предусматривает исключения. Например, такую меру нельзя применять, если автомобиль является основным законным источником заработка должника или необходим ему в связи с инвалидностью.

В пресс-службе УФССП напомнили, что садиться за руль при действующем ограничении запрещено.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026