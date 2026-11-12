До +5 градусов, дожди и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 13 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 13 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью прогнозируют умеренные осадки, по юго-востоку области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидаются умеренные осадки виде дождя и мокрого снега, по западу области также небольшие осадки, но преимущественно в виде дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений со скоростью 1-2 метра в секунду. Температура воздуха по области в течение суток ожидается от 0 до +5 градусов.

В Пскове ночью пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью ожидается от 0 до +2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.

Атмосферное давление низкое.