Общество

Скорость псковской «Ласточки» увеличат до 140 км/ч

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и начальника Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Виктора Голомолзина состоялась 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Виктор Голомолзин ознакомил главу региона с основными показателями деятельности предприятия. Он отметил, что инвестиции ОАО «РЖД» в регион в этом году составят более 8,1 млрд рублей. Основную их часть направят на обновление парка грузовых локомотивов в депо в Великих Луках и приобретение 33 тепловозов. Новый подвижной состав позволит обеспечить возрастающие объемы грузоперевозок.

«Октябрьская железная дорога постоянно работает над увеличением объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом, разрабатывая новые транспортно-логистические услуги. Прирост погрузки на железной дороге в Псковской области в первом квартале 2021 года составил 9%, таких результатов удалось достичь благодаря эффективной совместной работе с администрацией Псковской области, грузоотправителями и грузополучателями региона. Выгрузка в первом квартале увеличилась на 25%», - отметил в своем выступлении Виктор Голомолзин.

Более детально стороны обсудили возможности ускорения движения поезда «Ласточка». Виктор Голомолзин сообщил, что компания в этом году проведет работы на участке железнодорожного полотна протяженностью 12 км, что позволит увеличить скорость движения состава до 140 км/ч. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Глава региона обратил внимание на важность этой работы. Постепенное ускорение движения «Ласточки» позволит создать более комфортные условия для передвижения по маршруту или сделать дополнительную остановку в пути.

Еще один вопрос, поднятый на встрече, касался обеспечения транспортной (антитеррористической) безопасности. По данным компании, в прошлом году на эти цели направлено 35,4 млн рублей, что позволило установить на станции Псков более 60 видеокамер, две рентгеновские установки для досмотра грузов и ручной клади, металлодетекторы и другое специализированное оборудование.

Глава региона также обратил внимание на необходимость продолжения работ по установке периметрового ограждения железнодорожного вокзала Пскова. Виктор Голомолзин подчеркнул, что в текущем году планируется завершить проектно-изыскательные работы и возобновить возведение ограждения. Задержка в проведении работ вызвана тем, что в рамках работ выявили объект культурного наследия, и теперь для их продолжения требуется дополнительные согласования. Глава региона поручил председателю комитета по охране объектов культурного наследия Вадиму Нэдику оказать максимальное содействие и позаботиться о сопровождении.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества по всем обсуждаемым вопросам. «Октябрьская железная дорога активно развивается. Для нас крайне важно, что вы, как надежные, стратегические партнеры, при планировании, расчете инвестиций учитываете интересы регионов, в которых работаете, в частности Псковскую область. И мы всегда с удовольствием готовы к новым проектам и гарантируем реализацию и финансирование по тем, которые уже находятся в работе», - подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников и Виктор Голомолзин подписали соглашение между администрацией Псковской области и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в 2021-2025 годах.