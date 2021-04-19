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Общество

Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату

21.04.2021 12:50|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин предложил ввести еще одну единовременную выплату российским семьям, где растут дети школьного возраста. 

«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек», - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Президент отметил, что выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

Владимир Путин также напомнил, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. «Раньше мы себе такого позволить не могли», - отметил он.

Также глава государства указал, что маткапитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.

Кроме того, он обратил внимание, что с 1 января 2020 года обеспечено горячее питание школьников. «Эта мера также стала важной поддержкой для российских семей», - добавил Владимир Путин.

Теги: #Путин #выплаты #послание Путина Федеральному Собранию #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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