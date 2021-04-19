Общество

Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату

Президент России Владимир Путин предложил ввести еще одну единовременную выплату российским семьям, где растут дети школьного возраста.

«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек», - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Президент отметил, что выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

Владимир Путин также напомнил, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. «Раньше мы себе такого позволить не могли», - отметил он.

Также глава государства указал, что маткапитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.

Кроме того, он обратил внимание, что с 1 января 2020 года обеспечено горячее питание школьников. «Эта мера также стала важной поддержкой для российских семей», - добавил Владимир Путин.