Общество

Имя Александра Невского присвоили улице в Гдовском районе

Предложение депутата сельского поселения «Самолвовская волость» Гдовского района Татьяны Наместниковой о присвоении одной из улиц деревни Самолвы имени Александра Невского нашло отклик у коллег, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: «Гдовская заря»

После оформления всех необходимых документов, накануне Дня воинской славы России (18 апреля), приняли коллегиальное решение о том, что музей истории Ледового побоища будет находиться по адресу: Гдовский район, Самолвовская волость, деревня Самолва, улица Александра Невского.

У музея пока нет номера дома, но работа в этом направлении также ведется. Таким образом, туристам будет просто, указав точный адрес в навигатор, отыскать музей истории Ледового побоища, где каждый экспонат рассказывает о битве, о великом полководце и о людях, которые всю жизнь посвятили изучению истории Ледового побоища.