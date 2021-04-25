Общество

Территория памятника на Соколихе станет визуально более интересной

Территория памятника Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха станет визуально более интересной. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Этот год посвящен 800-летию Александра Невскому. Год значимый для Псковской земли и всей страны, поэтому мы рады, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» мы начали работы по благоустройству территории этого памятника, хоть они пока и не большие», - отметила она. Так, в этом году планируется обустроить нижнюю парковку, пешеходную дорожку к монументу, установить новые бордюры, обустроить среднюю площадку и восстановить освещение памятника - то, что существовало, пришло в негодность. Также планируется приобрести современные туалеты. Указанный объем работ будет выполнен в текущем году.

«Но мы понимаем, что это место востребовано не только псковичами, но и туристами. Поэтому требуется проектирование этой территории, чтоб она была более современной, доступной, визуально воспринималась как более интересная. Поэтому в этом направлении ведется активная работа, заложены средства на проектирование», - добавила глава Псковского района.