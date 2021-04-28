Общество

Псковский «Акваполис» готовится отметить свое 5-летие в режиме онлайн

Торгово-развлекательный центр «Акваполис» в Пскове готовится отметить свое 5-летие в режиме онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«Традиционно 1 мая — День Акваполиса! Именно 1 мая 5 лет назад состоялось торжественное открытие одного из крупнейших торговых комплексов нашего региона. В этом году мы не можем устроить большой праздник, но мы можем быть ближе к вам в онлайн-пространстве! 1 мая мы будем вместе с вами вспоминать все самые яркие моменты из жизни "Акваполиса" и дарить другу отличное настроение и подарки! Свои подарки приготовили "Капитан Мармелад", мороженое "33 пингвина", Yamaguchi, Xiaomi и другие», - рассказали в ТРК.

Присоединиться к интерактивной площадке можно в социальной сети «ВКонтакте» и в Instagram.