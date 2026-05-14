 
Общество

Скончалась бывший главный редактор газеты «Стерх‑Луки» Валентина Буренкова

0

На 74‑м году жизни скончалась Валентина Буренкова — бывший главный редактор газеты «Стерх‑Луки», сообщили в издательстве «Луки.ру».

Фото: «Луки.ру»

Валентина Буренкова более 20 лет посвятила работе в издании и стояла у истоков создания газеты. Она возглавила редакцию в 1997 году — с первого дня существования еженедельника. Тогда газета выходила в формате А4 и состояла всего из четырёх полос, а со временем стала полноформатным цветным изданием и одним из самых узнаваемых СМИ Великих Лук.

Коллеги вспоминают Валентину Николаевну как профессионала с огромным опытом работы в печатных СМИ, человека с тонким журналистским чутьём и принципиальной позицией. Благодаря её знаниям, умению анализировать и чувствовать интересы читателей газета стала востребованной и конкурентоспособной.

При Валентине Буренковой «Стерх-Луки» приобрёл авторитет независимого издания и начал успешно развиваться. Одним из любимых проектов читателей стала рубрика «Великолукские были», посвящённая истории родного края.

Бывшие сотрудники редакции отмечают, что для многих поколений журналистов Валентина Николаевна стала настоящим наставником — строгим, требовательным, но справедливым и искренне преданным профессии человеком.

Коллектив издательского дома «Стерх-Луки» выразил соболезнования родным и близким Валентины Буренковой.

Прощание и отпевание состоятся в субботу в 11:00 в Вознесенском соборе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026