Скончалась бывший главный редактор газеты «Стерх‑Луки» Валентина Буренкова

На 74‑м году жизни скончалась Валентина Буренкова — бывший главный редактор газеты «Стерх‑Луки», сообщили в издательстве «Луки.ру».

Валентина Буренкова более 20 лет посвятила работе в издании и стояла у истоков создания газеты. Она возглавила редакцию в 1997 году — с первого дня существования еженедельника. Тогда газета выходила в формате А4 и состояла всего из четырёх полос, а со временем стала полноформатным цветным изданием и одним из самых узнаваемых СМИ Великих Лук.

Коллеги вспоминают Валентину Николаевну как профессионала с огромным опытом работы в печатных СМИ, человека с тонким журналистским чутьём и принципиальной позицией. Благодаря её знаниям, умению анализировать и чувствовать интересы читателей газета стала востребованной и конкурентоспособной.

При Валентине Буренковой «Стерх-Луки» приобрёл авторитет независимого издания и начал успешно развиваться. Одним из любимых проектов читателей стала рубрика «Великолукские были», посвящённая истории родного края.

Бывшие сотрудники редакции отмечают, что для многих поколений журналистов Валентина Николаевна стала настоящим наставником — строгим, требовательным, но справедливым и искренне преданным профессии человеком.

Коллектив издательского дома «Стерх-Луки» выразил соболезнования родным и близким Валентины Буренковой.

Прощание и отпевание состоятся в субботу в 11:00 в Вознесенском соборе.