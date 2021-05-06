Общество

На псковских улицах прошла викторина по истории Великой Отечественной войны

На центральных улицах Пскова прохожие смогли принять участие в викторине по истории Великой Отечественной войны, которую в преддверии Дня Победы провела «Молодёжка ОНФ».

Жители города разного возраста делились своими знаниями о том, сколько дней длилась блокада Ленинграда, кто выступил с обращением к гражданам СССР о нападении фашисткой Германии, о знаменитых битвах, которые меняли ход войны, о технике, вооружении и городах-героях. Большинство опрошенных дали правильные ответы на вопросы и показали хороший уровень знаний истории.

«Многие прохожие отметили важность подобных акций, потому что война оставила неизгладимый отпечаток в жизни их семьи. Кто-то делился с нами историями родных, которые встретили войну в далеком 1941 году, были на фронте и в тылу. Всем участникам викторины мы раздали информационные листовки с основными фактами о блокаде Ленинграда», - рассказала участница «Молодёжки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

Добавим, что акция прошла и в других регионах России. Так, в Нальчике добровольцы организовали викторину для воспитанников Республиканского детского социально-реабилитационного центра «Радуга». В Магадане знания истории войны показали сотрудники областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Викторина прошла в вузах и ссузах, в библиотеках, в парках и скверах. Основная цель акции - напомнить каждому про великий подвиг советского народа в победе над фашисткой Германией.