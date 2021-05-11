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Общество

Госдума подготовила законопроект о добровольном отказе от оформления кредитов

11.05.2021 10:08|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян.

Речь идет о двух законопроектах - поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд, пишет РБК.

«Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы», - сказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, не раскрыв срок внесения документа в Госдуму. Не исключается, что это может произойти в июне, до конца весенней сессии парламента.

Антон Гетта пояснил, что цель поправок состоит в том, чтобы дать гражданам возможность защититься от мошенничества.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников», - заметил депутат.

Теги: #кредит #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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