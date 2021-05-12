Общество

Популярные тиктокеры примерили свадебные платья в Великих Луках

Известные тиктокеры, телеведущие, комики и блогеры, на которых подписаны миллионы людей, побывали 11 мая в Великих Луках во главе с ведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: Луки.ру

В аккаунте Анастасии Ивлеевой появились провокационные фотографии из Великих Лук, на которых она и известный блогер Даня Милохин запечатлены в свадебных платьях.

«Выбирали с Даней Милохиным свадебное платье, но что-то пошло не так», - написала Анастасия Ивлеева в своем Instagram-аккаунте.