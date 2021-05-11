Туризм

«Это Дно»: Настя Ивлеева и Даня Милохин «навели кипиш» в псковской глубинке

На майских выходных взгляды нескольких десятков миллионов жителей России были прикованы к городу Дно Псковской области. Именно туда, во главе с ведущей популярного тревел-шоу «Орел и решка» Анастасией Ивлеевой 9 мая прибыл целый «десант», состоящий из кумиров подростков, известных тиктокеров, телеведущих, комиков и блогеров, за жизнью которых следят миллионы россиян.

Фото: Инстаграм, Эльдар Джарахов

Компания, как выражаются жители Дновского района, «навела в городе кипиш»: восторгам детей, как и внезапно возникшим заботам для полиции, не было края. Среди звездных гостей в компании Анастасии Ивлеевой можно было увидеть видеоблогера, рэп-исполнителя Эльдара Джарахова; тиктокера, рэп-исполнителя и музыканта Даню Милохина и видеоблогера, певицу, ведущую Юлию Гаврилину. Сопровождала их команда операторов.

«МК в Пскове» узнал, зачем «звезды» приехали в Дно, и проследил за тем, как прошли выходные известных блогеров в райцентре.