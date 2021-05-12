Общество

Акцию по сбору использованных батареек объявили в Пскове

Акция «Неделя сбора батареек» пройдет в Пскове с 25 по 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции - компания Duracell Russia.

В рамках акции псковичи могут сдать опасные отходы для переработки в специальный контейнер на парковке гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96 б). Каждый желающий здесь может бесплатно и в любом количестве сдать отработанные батарейки любых типов и производителей, а также различные аккумуляторные батареи (кроме свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с маркировкой SLA), старые мобильные телефоны, планшеты и прочую мобильную электронику. Специализированные контейнеры не предназначены для градусников, лампочек и других содержащих ртуть отходов.

«Необходимой задачей для всех жителей нашей планеты является утилизация батареек, которые отработали свой срок. Исчерпав свой ресурс, батарейка в короткий срок покрывается коррозией, разрушающей ее металлическое покрытие. Металлы и кислоты, входящие в состав батарейки, через почву и грунтовые воды в итоге попадают в организм человека», - пояснили в компании Duracell Russia.

Батарейки проходят сложную технологическую цепочку и перерабатываются без вреда для окружающей среды. Сначала их дробят, чтобы добыть тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Затем из смеси извлекают все основные вещества, которые могут быть использованы повторно, и безопасно утилизируют неиспользуемый остаток.

Как рассказали организаторы акции, в этом году они поставили новую цель и планируют собрать не менее 100 тонн элементов питания. Напомним, благодаря акции «Неделя сбора батареек 2020» удалось собрать рекордные 87 тонн батареек.