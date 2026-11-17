Помните, как в советских учебниках истории и политэкономии описывали хищного монополиста? Бездушный капитал, который, в отсутствие конкурентов, взвинчивает цены, режет сервис и ради выгоды легко и непринужденно пускает под откос интересы простых граждан. Казалось, эти карикатуры остались в прошлом. Но стоит купить билет на рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва — Псков — Москва, как история оживает прямо в зале ожидания.

Для региона с не самым богатым выбором транспортных артерий самолет в столицу — не роскошь, а жизненная необходимость. Респект и уважение псковским властям, которые в свое время добились восстановления авиасообщения Пскова с Москвой. Да и к «Азимуту» на первых порах не было больших вопросов.

Однако отсутствие здоровой конкуренции, похоже, окончательно расслабило перевозчика. Зачем бороться за лояльность клиента, если альтернатива одна — ночной поезд? В итоге перелеты в Псков и обратно превратились в лотерею с непредсказуемым исходом и финалом.

Власти и госСМИ любят рассуждать о транспортной доступности как о свершившемся факте. Но, простите за тавтологию, транспортная доступность должна быть доступной. У нас же в данный момент ситуация такова, что расписание де-юре есть, а де-факто улететь не всегда возможно.

Рейсы отменяются с пугающей регулярностью. Дело, очевидно, не только в объективных причинах, но и заметных попытках авиакомпании сэкономить на нашем регионе. При этом объяснять пассажирам причины таких решений «Азимут», судя по всему, считает ниже своего достоинства. В тех редких случаях, когда объяснения все-таки звучат, они выглядят настолько туманно и двусмысленно, что у людей возникает закономерный вопрос: а не приносят ли скромное псковское направление в жертву ради более рентабельных маршрутов?

Мы, как говорится, не вчера родились, понимаем оперативную обстановку, наслышаны про беспилотную опасность и закрытые небеса. Имеем представление об авиационной логистике. В частности, о том, что для полета из Москвы в Псков борт сначала должен прилететь в Москву, например, из Ростова, где в любой момент могут объявить план «Ковер». Это понятно, хотя не все в таких материях ориентируются, и можно бы людям как-то сообщать.

Но вот какое дело. О том, что 13 ноября не будет рейса из Москвы стало известно уже 10-го числа. Неужели менеджеры «Азимута» заглянули в будущее и заранее знали, что 3 дня спустя утром будет закрыт аэропорт «Внуково» из-за атаки дронов? Вопрос риторический.

Показательно, что в судах по искам об отмене вылетов представители перевозчика порой прямо ссылаются на «оптимизацию и коррекцию расписания» — то есть банальные организационные причины. В чем тут дело? По нашей информации, дело в ограниченном числе самолетов и желании заработать. При появлении более выгодных вариантов (в авиации такое не редкость), авиакомпания не гнушается «перебросить» самолет с псковского рейса.

Отдельный жанр поэзии — коммуникация с клиентами. В региональных пабликах накопились десятки историй о том, как люди узнавали об отмене вылета буквально в последний момент, чаще уже в аэропорту. Когда билеты на альтернативный транспорт уже раскуплены, стыковки на твоих глазах сгорают, запланированный отдых или деловые переговоры превращаются в круги логистического ада. Авиакомпания же молчит или отделывается дежурным «разведением рук» — такое поведение выглядит как откровенное пренебрежение.

Творчески перевозчик подходит и к вопросу багажа. Вместо привычных и нормативно утвержденных 10 килограммов ручной клади «Азимут» на базовых тарифах урезает норму до 5 кг, а у калибраторов пассажирам приходится буквально доказывать право на бесплатный провоз личных вещей. В сентябре на эту практику обратил внимание Роспотребнадзор: после жалобы одного из клиентов ведомство признало условие о 5 килограммах в билете недопустимым и выдало авиакомпании официальное предостережение, потребовав привести правила в соответствие с законом.

Есть и более тревожные новости. Пассажиры, все еще регулярно летающие, рассказали редакции интересную историю. О том, что на псковский рейс часто ставят самолет «Белая» (у «Азимута» есть традиция присваивать бортам имена в честь российских рек). Так вот сотрудники авиакомпании, не особо стесняясь, рассказывают, что конкретно этот борт — проблемный еще с завода. И пока он стоит на земле в нем не работает кондиционер — люди вынуждены сидеть в духоте. Ну, давайте надеяться, что хотя бы более серьезных проблем нет.

Ситуация вокруг псковского авиаузла давно вышла за рамки обычных бытовых неудобств. Это наглядный пример того, во что превращается региональная авиация, когда монопольное положение сочетается с ощущением безнаказанности. Остается лишь надеяться, что предостережения надзорных органов и судебные штрафы наконец заставят перевозчика вспомнить, что пассажиры — не досадная помеха расписанию, а люди, оплатившие услугу.

Константин Калиниченко.