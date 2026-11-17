Псковский филиал центра «Воин» открыл набор на бесплатные образовательные программы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания для молодёжи от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Псковский филиал центра «Воин»

Для начинающих предусмотрена программа «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание. I уровень - стартовый». Занятия начнутся 12 января 2027 года и будут проходить по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00. Подать документы можно до 25 декабря.

Для тех, кто уже имеет базовую подготовку и готов двигаться дальше, предусмотрена программа «Применение беспилотных систем в обеспечении национальной безопасности и защиты Отечества. II уровень - базовый».

Обучение включает практические занятия, развитие физической подготовки, дисциплины и навыков командной работы. По окончании курсов участники получат сертификаты центра «Воин».

Занятия пройдут в Пскове по адресу: улица Некрасова, 24. Для зачисления необходимо лично подать заявление в филиале. Несовершеннолетние должны прийти с законным представителем. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, а для участников младше 18 лет - также паспорт родителя. Уточнить информацию можно по телефону +7 911 364-26-44.