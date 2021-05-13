Общество

Псковские полицейские рассказали о профилактике экстремизма в подростковой среде

УМВД России по Псковской области рассказало о необходимых направлениях в работе по профилактике экстремизма и терроризма в образовательном процессе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, необходимо информировать молодежь об экстремизме и опасности экстремистских организаций.

Кроме того, нужно проводить педагогические советы с приглашением сотрудников правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъяснять меры ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской направленности.

«Особое внимание следует обращать на внешний вид ребенка, на то, как он проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном, - продолжили в ведомстве. - Пропагандировать среди молодежи здоровый и культурный образа жизни: организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий».

Также необходимо развивать толерантность у подростков, повышать их социальную компетентность, прежде всего, способность к слушанию, сочувствию и состраданию, добавили в пресс-службе.

Снижению у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров. В ведомстве уверены, что нужно научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека.

Нужно создавать условия для снижения агрессии, напряженности, создавать альтернативные формы реализации экстремального потенциала молодежи (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и так далее), сообщили в пресс-службе.

«Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного "попадания" в поле экстремистской активности (молодежь в "зоне риска»"). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской активности», - добавили в УМВД.

Отмечается, что наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни.

«Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме "мы", "они". Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта», - добавили в пресс-службе.