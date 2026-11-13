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В какие суеверия верят спасатели и пожарные, рассказали псковичам

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Сегодня – пятница, 13-е, дата, традиционно ассоциирующаяся с фильмами ужасов и народными поверьями. Однако, помимо распространенных страхов, существуют и другие приметы. Некоторые профессиональные суеверия, некогда популярные, постепенно теряют свою актуальность, но другие остаются значимыми и по сей день. В какие суеверия верят пожарные и спасатели, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Пожарные редко прощаются друг с другом за руку. Обычно они говорят: «Не прощаемся» — нарушители этой традиции рискуют встретиться «в бою» быстрее, чем хотелось бы.

При смене караулов нелишним будет пожелание «сухих рукавов», чтобы коллег ожидало спокойное дежурство.

Если в пожарной части случайно заночует кошка, то огнеборцы не дают ей зайти в комнату диспетчеров — пушистая может «приманить» вызов.

Перед дежурством лучше не начищать сапоги — придется всю смену пачкать, выезжая на пожары. Считается, что будет много выездов.

А если пожарный или спасатель получил новое обмундирование, инструменты или рацию перед дежурством — в ближайшее время придется их применять.

Протирать на пожарной машине сигнальные маячки — к сложному пожару.

Огнеборцы верят, что мыть пожарную каску во время дежурства — тоже дурная примета.

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