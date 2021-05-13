Финалистки конкурсов красоты из Великих Лук посетили аквапарк «Акваполис»

Финалистки конкурсов «Мисс Великие Луки» и «Миссис Великие Луки» посетили аквапарк «Акваполис».
«Подготовка к финальному шоу — это не только репетиции и подготовительные занятия, но и время для отдыха и релакса. Финалистки конкурсов красоты смогли перевести дух и отдохнуть в псковском аквапарке «Акваполис», который гостеприимно встретил дам температурой воздуха +30 и невероятно теплым и увлекательным аква-путешествием», - сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурсов.
«Миссис Великие Луки», фото Ирины Большаковой
Участницы смогли вдоволь покататься на горках, посетить банный комплекс и спа-бассейн, а также обсудить все вопросы в кафе и баре аквапарка.
«Мисс Великие Луки»