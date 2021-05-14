Общество

Мобильный туалет установят возле монумента «Ледовое побоище» под Псковом

Санитарно-гигиенический комплекс появится возле монумента «Ледовое побоище» под Псковом. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок

Комплекс должен иметь три отдельных помещения: две туалетные кабины, одна из кабин должна быть оборудована для маломобильных групп населения, и техническое помещение. Конструктивно должен состоять из рамы, корпуса, ступеней и стеклопластиковой крыши. Его размеры в сборе составят не менее 4500х6100х2500 мм, температурный режим эксплуатации - от -40 °С до +40 °С. Общий вес - не более 3 500 кг.

Отмечается, что гигиенический комплекс должен быть автономным и мобильным. Предполагается его круглогодичное использование.

Водоснабжение должно быть автономным (от насосной станции, от емкости объемом не менее 900 литров). Канализация будет представлять собой накопительную емкость объемом не менее 900 литров. Ассенизация будет проводится стандартной ассенизационной машиной.

Поставка и монтаж санитарно-гигиенического комплекса осуществляются в рамках благоустройства общественной территории, расположенной возле монумента «Ледовое Побоище».

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 413 тысяч 383 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковского района.

Электронный аукцион по определению поставщика состоится 25 мая. Срок поставки - в течение 60 дней с даты заключения контракта.