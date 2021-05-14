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Общество

Житель Острова погасил долг ради трудоустройства

14.05.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Житель Острова в полном объеме погасил задолженность в 590 тысяч рублей, чтобы официально устроиться на работу в другом регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Мужчина несколько раз брал кредиты в банках, но расплатиться по ним вовремя не смог. Это привело к образованию задолженности в 590 тысяч рублей. Представители банков-кредиторов обратились в суд, который рассмотрев материалы дела, принял решение в пользу истцов.

Острович знал о своих долгах и о том, что к нему могут применить меры принудительного характера. Одна из них в виде обращения взыскания на денежные средства в кредитных учреждениях уже применялась судебным приставом-исполнителем. Мотивирующим фактором для погашения задолженности стало трудоустройство мужчины: он нашел работу в другом регионе. Новый работодатель потребовал от будущего сотрудника полного погашения всех задолженностей, только после этого он будет трудоустроен.

В скором времени должник обратился в отделение судебных приставов и оплатил 590 тысяч рублей задолженности.

Теги: #долг #трудоустройство #фссп
Источник: Псковская Лента Новостей
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