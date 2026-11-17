В вузах и техникумах будут проверять порядок приема иностранных студентов, образовательные программы, на которых они обучаются, их успеваемость и результаты промежуточной аттестации. Это позволит оценить, действительно ли студенты посещают занятия и осваивают учебные программы. Соответствующий законопроект с поправками в закон «Об образовании в Российской Федерации» подготовлен к внесению в Госдуму. Его авторами выступили глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
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По ее словам, сейчас учебная виза для некоторых иностранцев становится лишь удобным инструментом легализации пребывания в РФ и способом замаскировать истинные цели приезда, связанные с заработком в стране, пишут