В вузах и техникумах будут проверять порядок приема иностранных студентов, образовательные программы, на которых они обучаются, их успеваемость и результаты промежуточной аттестации. Это позволит оценить, действительно ли студенты посещают занятия и осваивают учебные программы. Соответствующий законопроект с поправками в закон «Об образовании в Российской Федерации» подготовлен к внесению в Госдуму. Его авторами выступили глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

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«Сегодня иностранные студенты могут получать в России услуги, связанные с поступлением в организации высшего и среднего профессионального образования и последующим обучением. Это позволяет им въехать в страну и получить разрешение на временное проживание, однако далеко не всегда связано с реальным образовательным процессом», — пояснила Элеонора Кавшар.