Та-ра-ка-ни-ще. Псковичи видят в своих квартирах героев мемов все чаще. Сидят и усами шевелят. И с включением отопления замечать усатых разносчиков заразы и свидетелей нечистоплотности стали даже те, у кого дома идеальная чистота. В соцсетях жители Пскова жалуются на то, что тараканы ползут из подъезда в квартиры, а рассадником и местом из обитания стали мусоропроводные камеры.

Изображение сгенерировано нейросетью

«МК в Пскове» решил вместе с экспертами и горожанами разобраться, как же бороться с рыжей армией насекомых, какие средства дадут результат, а какие потратят только нервы псковичей.

Тараканы – вечная проблема многих городов, и Псков не исключение. Эти незваные гости способны испортить жизнь любому, вызывая брезгливость и дискомфорт.

Виноваты сами

Представители управляющих компаний, представляющих Завеличье, Запсковье и центр Пскова, с которыми побеседовал корреспондент «МК в Пскове», рассказали, что жалобы на тараканов участились.

По мнению представителей УК, основная причина появления насекомых – это нечистоплотность отдельных жильцов.

«Мы регулярно проводим профилактические мероприятия, обрабатываем подвалы и места общего пользования, – рассказывает представитель одной из псковских УК. – Но если в одной из квартир царит антисанитария, тараканы будут появляться снова и снова. Они питаются остатками пищи, мусором, и если есть доступ к этим ресурсам, они будут размножаться. К сожалению, мы не можем заставить каждого жильца соблюдать идеальную чистоту, а это, по сути, и есть корень проблемы. Это общая беда, которая требует участия каждого».

Ирина Петрова, жительница общежития на Ижорского батальона, 5: «Устали бороться, но сдаваться не собираемся»

В общежитиях, где проживает большое количество людей, проблема тараканов стоит особенно остро. Ирина Петрова, жительница общежития на Ижорского батальона, 5, делится своим опытом:

«Мы с тараканами боремся уже не первый год. Покупаем разные спреи, ловушки, народные средства – мел, уксус. Иногда кажется, что помогает, но потом они снова появляются. Особенно неприятно, когда они ползают по кухне, по посуде. Мы стараемся держать все в чистоте, выносить мусор вовремя, но соседи не всегда такие ответственные. Иногда кажется, что они просто приходят из других комнат, из подвала. Устали уже, конечно, но сдаваться не собираемся. Будем продолжать бороться, ведь жить в таких условиях невозможно».

Мария, сотрудница компании по дезинсекции: «Дороговизна услуг – барьер для эффективной борьбы»

Специалисты по дезинсекции сталкиваются с ситуацией, когда люди обращаются за помощью, но не всегда готовы к полному истреблению насекомых.

«К нам часто обращаются псковичи с просьбой избавиться от тараканов, – рассказывает Мария. – Люди спрашивают о ценах, но когда узнают стоимость профессиональной обработки, многие отказываются. Говорят, что дорого. В итоге они пытаются справиться сами, используя бытовые средства, которые, как показывает практика, уже не так эффективны. Через какое-то время они возвращаются к нам, но проблема уже становится более масштабной, и приходится проводить более объемную и, соответственно, более дорогую обработку. Получается замкнутый круг: сначала экономят, а потом платят больше».

Биолог Ирина Покровская: «Мутировавшие тараканы – новая реальность»

Современные тараканы стали более живучими и устойчивыми к привычным методам борьбы. Биолог Ирина Покровская объясняет, почему борьба с ними становится все сложнее:

«Тараканы – удивительно адаптивные существа. За годы борьбы с ними они успели мутировать и выработать устойчивость к многим инсектицидам, которые раньше были эффективны. Обычные спреи и ловушки, которые продаются в магазинах, зачастую уже не дают должного эффекта. Насекомые просто привыкают к ним. Для эффективного истребления требуются более сильные препараты и профессиональный подход, который учитывает жизненный цикл насекомых и их поведенческие особенности. К сожалению, многие люди недооценивают сложность проблемы и полагаются на устаревшие методы».

Риэлтор Анна: «Нечистоплотность одного – проблема всего дома»

Риэлторы, работающие на рынке недвижимости, часто сталкиваются с последствиями недобросовестного отношения жильцов к чистоте.

«Мы часто видим, как квартиры, которые долгое время сдавались в аренду без должного контроля, становятся очагами заражения тараканами, – говорит Анна. – Жильцы, которые не следят за чистотой, не выносят вовремя мусор, оставляют еду на виду, создают идеальные условия для размножения этих насекомых. И проблема не ограничивается одной квартирой. Тараканы легко перемещаются по вентиляционным шахтам, щелям в стенах, и вскоре страдает весь подъезд, а иногда и весь дом. Когда мы выставляем такую квартиру на продажу или сдачу, потенциальные покупатели или арендаторы видят эту проблему, и это, конечно, сильно снижает ее привлекательность и стоимость. Поэтому, когда речь идет о борьбе с тараканами, важно понимать, что это не только личная гигиена, но и ответственность перед соседями и всем домом».

Что же делать псковичам?

Эксперты и жители сходятся во мнении: одними бытовыми средствами здесь не обойтись.

Управляющие компании призывают жильцов к ответственности и соблюдению чистоты, подчеркивая, что профилактика на уровне дома – это первый и самый важный шаг. Регулярные уборки мест общего пользования, своевременный вывоз мусора, а также информирование жильцов о правилах гигиены – все это входит в их компетенцию. Однако, как справедливо отмечают представители УК, без активного участия самих жильцов, добиться полного искоренения тараканов практически невозможно.

Жители общежитий, такие как Ирина Петрова, демонстрируют стойкость и упорство в борьбе, но признают, что устали от постоянных усилий, которые не всегда приносят желаемый результат. Их опыт показывает, что даже при соблюдении личной гигиены, проблема может исходить от соседей или из общих зон.

Сотрудники компаний по дезинсекции бьют тревогу: отказ от профессиональных услуг из-за их стоимости приводит к усугублению проблемы. Мария подчеркивает, что лучше один раз провести качественную обработку, чем постоянно тратить деньги на малоэффективные средства и в итоге столкнуться с более серьезной инвазией.

Биолог Ирина Покровская дает понять, что времена простых решений прошли. Мутировавшие тараканы требуют современных, научно обоснованных методов борьбы. Это означает, что для эффективного истребления необходимы профессиональные знания и препараты, способные преодолеть устойчивость насекомых.

Риэлтор Анна акцентирует внимание на том, что проблема тараканов – это не только вопрос личной гигиены, но и коллективной ответственности. Нечистоплотность одного жильца может негативно сказаться на всем доме, снижая его привлекательность и стоимость недвижимости.

А ценник на комплексную обработку от тараканов средний по Пскову за 1 метр составляет 1500 рублей. Есть предложения и ниже, но их предлагают на сайте самостоятельные борцы с усатыми рыжими «квартирантами» те, кто работают на себя. Добиться от такого специалиста гарантии или вызвать его повторно будет крайне проблематично.

А пока большинство псковичей справляются двумя старыми методами: «тапком на тот свет», когда механически убивают тараканов и ловушками, которые на клейкой основе ловят «бегунов» и не позволяют им размножаться квартирах. Хочется верить, что псковичи смогут одержать победу в этой непростой битве за чистоту и комфорт в своих домах.