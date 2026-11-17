Та-ра-ка-ни-ще. Псковичи видят в своих квартирах героев мемов все чаще. Сидят и усами шевелят. И с включением отопления замечать усатых разносчиков заразы и свидетелей нечистоплотности стали даже те, у кого дома идеальная чистота. В соцсетях жители Пскова жалуются на то, что тараканы ползут из подъезда в квартиры, а рассадником и местом из обитания стали мусоропроводные камеры.
Изображение сгенерировано нейросетью
Тараканы – вечная проблема многих городов, и Псков не исключение. Эти незваные гости способны испортить жизнь любому, вызывая брезгливость и дискомфорт.
Виноваты сами
Представители управляющих компаний, представляющих Завеличье, Запсковье и центр Пскова, с которыми побеседовал корреспондент «МК в Пскове», рассказали, что жалобы на тараканов участились.
По мнению представителей УК, основная причина появления насекомых – это нечистоплотность отдельных жильцов.
Ирина Петрова, жительница общежития на Ижорского батальона, 5: «Устали бороться, но сдаваться не собираемся»
В общежитиях, где проживает большое количество людей, проблема тараканов стоит особенно остро. Ирина Петрова, жительница общежития на Ижорского батальона, 5, делится своим опытом:
Мария, сотрудница компании по дезинсекции: «Дороговизна услуг – барьер для эффективной борьбы»
Специалисты по дезинсекции сталкиваются с ситуацией, когда люди обращаются за помощью, но не всегда готовы к полному истреблению насекомых.
Биолог Ирина Покровская: «Мутировавшие тараканы – новая реальность»
Современные тараканы стали более живучими и устойчивыми к привычным методам борьбы. Биолог Ирина Покровская объясняет, почему борьба с ними становится все сложнее:
Риэлтор Анна: «Нечистоплотность одного – проблема всего дома»
Риэлторы, работающие на рынке недвижимости, часто сталкиваются с последствиями недобросовестного отношения жильцов к чистоте.
Что же делать псковичам?
Эксперты и жители сходятся во мнении: одними бытовыми средствами здесь не обойтись.
Управляющие компании призывают жильцов к ответственности и соблюдению чистоты, подчеркивая, что профилактика на уровне дома – это первый и самый важный шаг. Регулярные уборки мест общего пользования, своевременный вывоз мусора, а также информирование жильцов о правилах гигиены – все это входит в их компетенцию. Однако, как справедливо отмечают представители УК, без активного участия самих жильцов, добиться полного искоренения тараканов практически невозможно.
Жители общежитий, такие как Ирина Петрова, демонстрируют стойкость и упорство в борьбе, но признают, что устали от постоянных усилий, которые не всегда приносят желаемый результат. Их опыт показывает, что даже при соблюдении личной гигиены, проблема может исходить от соседей или из общих зон.
Сотрудники компаний по дезинсекции бьют тревогу: отказ от профессиональных услуг из-за их стоимости приводит к усугублению проблемы. Мария подчеркивает, что лучше один раз провести качественную обработку, чем постоянно тратить деньги на малоэффективные средства и в итоге столкнуться с более серьезной инвазией.
Биолог Ирина Покровская дает понять, что времена простых решений прошли. Мутировавшие тараканы требуют современных, научно обоснованных методов борьбы. Это означает, что для эффективного истребления необходимы профессиональные знания и препараты, способные преодолеть устойчивость насекомых.
Риэлтор Анна акцентирует внимание на том, что проблема тараканов – это не только вопрос личной гигиены, но и коллективной ответственности. Нечистоплотность одного жильца может негативно сказаться на всем доме, снижая его привлекательность и стоимость недвижимости.
А ценник на комплексную обработку от тараканов средний по Пскову за 1 метр составляет 1500 рублей. Есть предложения и ниже, но их предлагают на сайте самостоятельные борцы с усатыми рыжими «квартирантами» те, кто работают на себя. Добиться от такого специалиста гарантии или вызвать его повторно будет крайне проблематично.
А пока большинство псковичей справляются двумя старыми методами: «тапком на тот свет», когда механически убивают тараканов и ловушками, которые на клейкой основе ловят «бегунов» и не позволяют им размножаться квартирах. Хочется верить, что псковичи смогут одержать победу в этой непростой битве за чистоту и комфорт в своих домах.