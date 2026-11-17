Никаких долгих ожиданий в коридорах и утомительных поездок в поликлинику, если вопрос можно решить удаленно. Именно так и работает телемедицинская консультация в Псковской области. Это современный способ получить медицинскую помощь, не выходя из дома. Как воспользоваться данной возможностью, рассказали представители Псковской областной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Как это работает? Всего четыре простых шага

Откройте мессенджер MAX и перейдите по ссылке в специальный чат-бот. Выберите раздел «Телемедицинские консультации». Укажите вашу поликлинику, введите номер полиса ОМС и дату рождения. С вами свяжется регистратура и поможет записаться на удобное время.



С чем можно обратиться?

Поводы могут быть самыми разными. Узнать, как правильно подготовиться и сдать анализы, записаться на диспансеризацию, получить консультацию или взять направление к специалисту или записаться на закрытие больничного листа.

Кому это особенно удобно?

Такой формат — настоящее спасение для тех, кому сложно посещать поликлинику лично, например, для пожилых людей, пациентов с инвалидностью и ограниченной мобильностью, людей, которые недавно перенесли серьезное лечение и восстанавливаются дома, а также для жителей Псковской области.

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