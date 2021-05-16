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Общество

Псковскую область с двухдневным визитом посетил председатель партии «Родина»

17.05.2021 09:21|ПсковКомментариев: 0

Псковскую область с двухдневным визитом посетил председатель партии «Родина», депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Алексей Журавлев. Свое утро политик начал с посещения центрального рынка Пскова. В числе сопровождающих были руководитель псковского регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев и известное лицо реготделения - Михаил Лебедик.

Алексей Журавлев направился к торговым рядам продовольственного рынка, где если не там искать искреннего и неформального общения с людьми? Именно здесь местные фермеры реализуют продукцию. В беседе с политиком они отметили, что любят работать на земле, заниматься животноводством, готовы к большим объемам продажи. Но, несмотря на то, что их продукция натуральная, качественная, не всегда удается найти крупные рынки сбыта. Вопрос реализации – главная проблема псковских работников сельскохозяйственной отрасли.

«Слава о продукции псковских животноводческих хозяйств распространилась далеко за пределами региона, задача власти – поддерживать отрасль и работать над тем, чтобы находились новые точки сбыта. Мы за то, чтобы людям было хорошо у себя на Родине, чтобы им не нужно было уезжать», - сказал Алексей Журавлев.
 

На рынке, да и вообще в городе, депутата узнавали. Люди подходили просили о беседе в формате «тет-а-тет». Уже после Журавлев сказал, что все обращения, поступившие в этих доверительных беседах, взяты им под личный контроль.

На встречу в социальный центр «Ради жизни» на улице Карла Маркса, 19 пришли многодетные мамы с детьми. Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи. Во время чаепития с депутатом Государственной Думы Алексеем Журавлевым и представителями псковского регионального отделения партии женщины рассказали о насущных проблемах.

Одна из мам рассказала о проблеме доступности спорта. У ППК нет стадиона, только голая площадка и пустырь. Участница встречи опасается, что на стадионе «Машиностроитель», который все еще находится на реконструкции, не будет свободного доступа к инфраструктуре. Алексей Журавлев пообещал поставить вопрос со стадионом на контроль и попросил направить на его имя обращение.

Мать-одиночка пожаловалась на бумажную волокиту с выплатами на детей. От нее требуют «кучу справок и документов», и в то же время отказали в бесплатном питании на одного из троих детей. «Ничего не получить в нашем регионе», - резюмировала женщина. Еще одна участница встречи рассказала, что очень сложно попасть в ясли. Из четырех ее детей только один ребенок пошел в детское учреждение в два с половиной года. Проблемой является и молочная кухня для малообеспеченных - слишком много документов требуется для получения необходимых социальных льгот.

Еще одна женщина рассказала, что не может воспользоваться льготами из-за бюрократических сложностей. Она живет в муниципальном жилье, на площади 40 кв. метров прописаны 13 человек - это ее сестры, дети и другие родственники. Соцзащита считает их одной семьей и требует показать доходы всех проживающих. По этой проблеме направлялось обращение в социальные сети губернатора, но пока ничего не изменилось.

 

«Родинцы» выслушали и гостью с ограниченными возможностями. Девушка в инвалидном кресле рассказала, что ее зовут Анастасия, она живет в Петербурге, но периодически приезжает в Псков, где остро стоит проблема доступной среды. По ее словам, из года в год ситуация лучше не становится. В Петербурге водители общественного транспорта выходят, спускают Анастасии и пандус и помогают попасть в салон автобуса. Здесь такого нет. По словам Анастасии, любое путешествие по Пскову - это «квест». Погулять по Пскову у нее не получается, она отметила, что центр города вечно в ремонте. Есть также проблемы и с таксистами на вокзале, которые требуют заплатить, чтобы открыть багажник и положить коляску. Остальные участницы встречи поддержали ее и тоже высказались о проблеме с таксистами. Перевозчики часто отказываются везти пассажиров с детьми. Среди прочих озвученных проблем - дороговизна детского отдыха и нехватка врачей, в том числе в селе Середка Псковского района.

В беседе со СМИ председатель партии «Родина» Алексей Журавлев назвал Псков «приятным городом», где каждое здание наполнено исторической проникновенностью. Но, по словам депутата Госдумы, региональный центр не должен и дальше быть синонимом стойкости и терпеливости. «Проблемы, озвученных во время встреч с псковичами, существуют и на федеральном уровне. Например, нехватка врачей. Эта проблема характерна для всей России, особенно для малых городов. У нас есть конкретные предложения, которые в случае их реализации приведут к позитивным переменам в социальной сфере», - отметил лидер «Родины» и добавил, что на своем уровне делает все возможное, чтобы воплотить идеи партии в жизнь.

Теги: #псковский район #многодетные семьи #депутат #родина #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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