Общество

Архивисты опубликовали снимок публичной порки крестьян в Дедовичском районе

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях снимок публичной порки крестьян в Дедовичском районе.

«Отгремели парадные марши и звуки песен о Великой Отечественной войне в честь Дня Победы. Но не прекращается работа архивистов, историков, краеведов по восстановлению деталей периода оккупации современной территории Псковской области. В последние годы так много документов утрачивают гриф "Секретно". Вот такую фотографию обнародовал Центральный архив ФСБ России. В кадре публичная порка крестьян в селе Борок в 1942 году. Тогда это была Ленинградская область, сегодня - Дедовичский район Псковской области», - рассказали архивисты.

Фотографии имеет пояснение: «Снимок найден у убитого немецкого офицера с припиской: "Мы становимся помещиками, приобретаем славянских рабов и делаем с ними все, что хотим"».

Эти и другие материалы можно изучить в открытом доступе на ресурсе Федерального архивного агентства в рамках проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (victims.rusarchives.ru).