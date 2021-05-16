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Общество

«По-прежнему бодр и энергичен»: экс-глава Пскова встретился с дрессировщиком кошек

17.05.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, экс-глава города Пскова Иван Цецерский встретился с артистом цирка, клоуном и легендарным дрессировщиком кошек Юрием Куклачевым. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«С легендарным артистом цирка, укротителем кошек, Юрием Куклачевым», - подписал Иван Цецерский свое фото с дрессировщиком. Также он отметил, что «маэстро по-прежнему бодр и энергичен». 

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Иван Цецерский рассказал, что встреча была достаточно спонтанной и состоялась в одном из зданий Госдумы в рамках мероприятия, в котором принял участие Юрий Куклачев.

«Пользуясь случаем, обсудили возможность проведения совместной акции добра. Детали договорились обсудить на следующей неделе», - добавил он.

Теги: #местное самоуправление #цирк
Источник: Псковская Лента Новостей
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