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День трудоголиков отмечают 5 июля

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Свой праздник 5 июля отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День трудоголиков. Он ведет свою историю из США и сегодня известен во многих странах.

Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях.

Под трудоголизмом понимают стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия. Данный термин применяют (по аналогии с алкоголизмом, только от слова – работа) к людям, которые имеют болезненную психологическую «трудозависимость», которые воспринимают работу как единственное средство самореализации. Поэтому людей, проявляющих данное качество, называют трудоголиками. А трудоголик – это уже диагноз. Сам термин трудоголизм (англ. workaholic) появился в обиходе после публикации книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году, пишет calend.ru.

Существует заблуждение, что трудоголик – исполнительный, безотказный, ответственный работник – это находка для начальника. Но важно помнить, что трудоголизм – это форма зависимости, а переработка, бессонные ночи и отказ от отдыха и выходных приводят к неврозам, невниманию, расстройству нервной системы и болезням. А работа перестает приносить пользу и удовлетворение.

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