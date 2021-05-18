Общество

«Досрочные» пенсии в Псковской области получают почти 40 тысяч человек

«Досрочные» пенсии в Псковской области получают около 39 тысяч человек. Большая часть из них — пенсионеры, чья работа была связана с особо опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, медицинские и педагогические работники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В настоящее время правительство РФ утвердило изменения в порядке досрочного выхода на пенсию для граждан, работающих на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятых в наиболее важных для общества сферах.

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Законодательство предусматривает новые возможности для досрочного выхода на пенсию врачей, педагогов, пожарных, летчиков, спасателей и других категорий работников.

Ранее в стаж работы, который дает право на досрочное пенсионное обеспечение, включались периоды работы, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня. Иными словами, речь шла только об очном присутствии сотрудников на рабочем месте. Также в стаж шли периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности и периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

При этом врачи и учителя постоянно должны проходить курсы повышения квалификации, без которых они не смогут оказывать услуги по все возрастающим стандартам. То же самое касается летчиков, машинистов и других, кому нужно осваивать новую технику. Соответственно, в это время они отсутствуют на рабочих местах. До настоящего времени за такие периоды стаж им не учитывался.

Теперь в их трудовой стаж будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, то есть курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное страхование.