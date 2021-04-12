Общество

В России появились новые возможности для досрочного выхода на пенсию

Правительство РФ утвердило изменения в порядке досрочного выхода на пенсию для граждан, работающих на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятых в наиболее важных для общества сферах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Пенсионного фонда Российской федерации в городе Пскове и Псковском районе Псковской области.

Законодательство предусматривает новые возможности для досрочного выхода на пенсию врачей, педагогов, пожарных, летчиков, спасателей и других категорий работников (предусмотренных статьями 30, 31 Федерального закона №400-ФЗ, всего около 30 наименований).

Ранее в стаж работы, который дает право на досрочное пенсионное обеспечение, включали периоды работы, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня. Иными словами, речь шла только об очном присутствии сотрудников на рабочем месте. Также в стаж шли периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности и периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

При этом врачи и учителя постоянно должны проходить курсы повышения квалификации, без которых они не смогут оказывать услуги по все возрастающим стандартам. То же самое касается летчиков, машинистов и других, которым нужно осваивать новую технику. Соответственно, в это время они отсутствуют на рабочих местах. До настоящего времени за такие периоды стаж им не учитывался.

Теперь в их трудовой стаж будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное страхование. В настоящее время в городе Пскове и Псковском районе «досрочные» пенсии получают более 13 500 пенсионеров.