Общество

Пенсионный фонд опроверг информацию о надбавке за непрерывный стаж

Ложные сообщения, адресованные получателям пенсий, стали распространяться в интернете в последнее время. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ПФР по городу Пскову и Псковскому району, пенсионерам обещают надбавку в размере 490 рублей от Пенсионного фонда за непрерывный стаж.

Авторы публикаций утверждают, что случае, когда женщина имеет 20 лет непрерывного трудового стажа, мужчина - 25 лет непрерывного стажа, то они имеют право получить дополнительные пенсионные баллы. Воспользоваться данным правом могут мужчины и женщины, которые заработали этот стаж до 2002 года. Однако, граждане не идут оформлять эту доплату, потому что не знают о ней.

Как пояснил начальник управления ПФР Алексей Еремин, данная информация не соответствует действительности: «Действующие нормы законодательства в области пенсионного обеспечения не предусматривают доплаты к пенсии за непрерывный продолжительный стаж. Весь заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается при первоначальном расчете размера пенсии. При этом продолжительность стажа учитывается в целях конвертации пенсионных прав, то есть для расчета размера страховой пенсии по старости за период до 1 января 2002 года. После указанной даты при расчете пенсии учитываются только страховые взносы, а также иные (нестраховые) периоды, предусмотренные законодательством».

Начальник управления ПФР подчеркнул, что вся достоверная и актуальная информация о пенсионном обеспечении размещена на официальном сайте ПФР и в официальной группе УПФР в ВКонтакте.