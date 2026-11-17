С методической поддержкой по вопросам репродуктивной диспансеризации женского населения город Порхов и рабочий поселок Дедовичи посетил главный врач Псковского областного клинического перинатального центра Максим Борисюк. Как сообщили представители медицинского учреждения в своем канале в мессенджере Мах, Вместе с главным врачом Порховской межрайонной больницы Дмитрием Мельцером, врачом акушером-гинекологом Порховской МБ Софьей степановой и врачом акушером-гинекологом женской консультации филиала «Дедовичский» Татьяной Силиной обсудили выполнение показателей репродуктивного здоровья, а также вопросы взаимодействия при оказании помощи женскому населению.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

Также прием на базе женской консультации в филиале «Дедовичский» Порховской межрайонной больницы провела врач акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Псковского областного клинического перинатального центра Дарья Рубахова 14 ноября. , врач осмотрела пациентов и выполнила УЗИ-обследование.

Как отметили в больнице, репродуктивная диспансеризация — это комплекс профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.