Общество

Псковских школьников приглашают на бесплатные занятия по искусственному интеллекту

Псковских школьников приглашают на бесплатную смену «Искусственный интеллект для каждого», которая пройдет с 21 июня по 6 июля в псковском «Кванториуме». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке.

На занятиях дети будут в командах решать кейсы, предоставленные партнером смены — компанией Intel. Работа будет проходить по трем направлениям: анализ данных, компьютерное зрение и обработка естественного языка.

Участникам предстоит разработать антивандальную систему компьютерного зрения, создать прогноз стоимости недвижимости и автоматизировать сбор и анализ мнений из сети.

«Мы хотим, чтобы участники смены чувствовали уверенность в своих силах и могли комфортно работать, поэтому для всех, кто подал заявку, будет проведено тестирование на знание языка Python. Еще можно успеть подтянуть свои знания на сайте-тренажере», - рассказали организаторы.

Занятия буду проходить в будние дни с 10.00 до 14.00. Предусмотрен перерыв на обед, поэтому с собой рекомендуют брать еду или деньги, чтобы сходить в соседнее кафе. На каждом этаже «Кванториума» есть кулер с горячей водой.

Зарегистрироваться на смену можно по ссылке.

«Мы готовим различные активности и общие мероприятия. Скучать не придется!» - добавили в детском технопарке.