Общество

В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников допустил возможность изменения формата выпускных — на следующей неделе они могут пройти без участия родителей. Теме проведения последних звонков в условиях распространения коронавируса он уделил особое внимание в видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псковской области была далеко не сама благоприятная эпидситуация в стране - несколько раз весной мы попадали в десятку, а иногда даже в тройку регионов с наибольшей динамикой распространения коронавируса. В этих условиях принципиальная позиция Роспотребнадзора заключалась в том, чтобы проводить выпускные без присутствия родителей. К слову, так и сделано во многих регионах. У меня дочка заканчивает 11 класс, но мы к ней попасть не можем как раз из-за действующих ограничений. Чтобы в такой ситуации не оказались жители Псковской области, я взял на себя персональную ответственность за решение о проведении праздника при участии родителей», - сказал Михаил Ведерников.

Он признал, что выбранный в псковском регионе формат проведения праздничных мероприятий - не очень комфортный, непростой и недешевый. Ранее было принято решение, что ПЦР-тестирование для родителей будут бесплатным. Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 15 млн рублей. «А наши лаборатории работают круглыми сутками, чтобы успеть к необходимым датам», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что также удалось решить вопрос с присутствием на выпускных фотографов и аниматоров.