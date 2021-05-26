Общество

Дмитрий Белюков назвал колоссальной конкуренцию на Всероссийской олимпийской научной сессии

Впервые за 30 лет проведения Всероссийской олимпийской научной сессии студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта стали ее победителями, сообщил на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове декан социально-гуманитарного факультета академии Дмитрий Белюков.

«Всероссийская олимпийская научная сессия уже более 30 лет проходит на базе Российского государственного университета физической культуры и спорта в Москве при поддержке Олимпийского комитета России. Здесь лучшие молодые ученые страны выступают с докладами по истории движения, о проблемах олимпизма, о проблемах современного развития олимпийского движения. Наш вуз участвовал в этой конференции на протяжении 30 лет, но ни разу не побеждал, и это понятно – конкуренция на звание чемпиона России колоссальная», - поделился декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК.

Однако, как отметил Дмитрий Белюков, в Год науки и технологий студенты великолукской спортивной академии наконец-то завоевали звание победителей. Так, студент 2 курса академии Иван Румянцев занял первое место в категории «Студенты», а магистрант 2 курса Елизавета Смирнова стала второй среди молодых ученых.