Общество

Легенды русского рока выступят на главной сцене «Нашествия-2021»

Неоднократные участники фестиваля - группа «7Б» - выступит с юбилейным сетом на главной сцене «Нашествия-2021». В программе выступления зрителей ждут главные и лучшие песни за всю историю существования группы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Первый же, дебютный, альбом группы, в 2001 году попав в ротацию на «Наше Радио», уже через неделю пробился в верхние строчки чартов. И «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы. Группа «7Б» с 2001 года выступала на всех рок-фестивалях «Нашествие» кроме 2009 года.

Еще одна группа, которая выступит на главной сцене – «Крематорий» - команда, которая не перестает удивлять своих поклонников. Каждое их выступление неповторимо: всегда новая программа, в которой удачно переплетаются хиты и новые песни, полно импровизации и отдачи, как от музыкантов, так и от зрителей.

Сергей Галанин известен своей любовью к экспериментам: он смешивает музыкальные жанры в своем творчестве, принимает участие в различных трибьютах, а его песни знают на память уважающие себя поклонники русского рока. Главные хиты и немного импровизации - в сет-лист выступления войдет лучшее за всю историю существования группы “СерьГа”.

В 2021 году мероприятие пройдет 30, 31 июля и 1 августа в Серпухове. Подробности о нем - на официальном сайте и в эфире радиостанции «Наше Радио». В Пскове слушайте на частоте 103.0 FM.

«Нашествие» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «Наше Радио» и проводится с 1999 года.

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