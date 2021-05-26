Общество

Юность в сапогах

Юнармейское движение, ставшее чуть ли неотъемлемой частью образовательного процесса в школах России, отмечает в этом году свое 5-летие. В преддверии юбилея руководитель регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский рассказал Псковской Ленте Новостей о целях, задачах и плюсах юнармейского движения в регионе, о влиянии пандемии и поделился планами по его дальнейшему развитию.

О целях и задачах

- Когда всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» появилось в Псковской области? Какие цели и задачи у этого движения?

- В Российской Федерации «Юнармия» появилась 28 мая 2016 года, тогда состоялся первый слет в Москве. На нем был принят устав, в котором определили цели и задачи всего юнармейского движения. Главные цели - участие в реализации государственной молодежной политики, всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, повышение в обществе авторитета и престижа армейской службы, сохранение и приумножение патриотических традиций.

Михаил Рыбчинский. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Основные задачи, которые вытекают из указанных целей, - это воспитание у молодежи высокой гражданской и социальной активности, патриотизма, противодействие идеологии экстремизма, изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и людях малой Родины, развитие в молодежной среде ответственности и принципов коллективизма, формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы. Соответственно, укрепление физической выносливости и активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям, техническому творчеству.

В Пскове учредительное собрание состоялось 6 июля 2016 года. Этот день считается рождением юнармейского движения в Псковской области. На этом собрании был избран региональный штаб, его начальник и намечены первые задачи.

В сентябре 2016 года в Доме офицеров мы приняли первых юнармейцев: по 10 ребят из Пскова и Великих Лук.

Численность юнармейцев

- Какова численность юнармейцев в Псковской области? Охотно ли ребята вступают в ряды «Юнармии»? Во всех ли муниципальных образованиях региона есть отряды юнармейцев?

- На сегодняшний день в Псковской области около 3 800 юнармейцев. Юнармейским движением у нас охвачены все муниципальные образования: во всех районах, в Пскове и Великих Луках есть местные отделения. Пока, к сожалению, не во всех школах есть юнармейские отряды. Наша главная задача в этом году - провести соответствующие агитационные мероприятия, чтобы во всех школах Псковской области появились юнармейские отряды.

Большую работу проводим в Пскове, потому что в областном центре больше всего образовательных учреждений. 30 апреля мы приняли в ряды «Юнармии» ребят из 3-й школы, немного ранее - ребят из 20-й и 24-й школ.

Также провели большую работу в тех школах, где пока еще нет юнармейских отрядов. Планируем, что летом примем ребят из 8-й, 22-й и 23-й школ.

Желающих вступить в ряды «Юнармии» очень много. Об этом говорит хотя бы тот факт, что, когда проводили с учащимися 3-й школы ознакомительные и подготовительные занятия, желающих вступить в «Юнармию» было 18-20 человек. А когда подходило время приема, их оказалось больше 30. И куратор отряда на приеме подошла ко мне и попросила еще провести занятия, поскольку другие классы тоже изъявили желание вступить в «Юнармию».

Мы стараемся, чтобы такие занятия проводили сами юнармейцы из других школ. Очень активно нам помогают юнармейцы из 17-й, 21-й, 24-й школ. Это как раз те юнармейские отряды, которые сегодня работают наиболее активно. Они сами приезжают в другие школы, проводят занятия, рассказывают о том, что такое «Юнармия», делятся впечатлениями.

Как вступить в «Юнармию»

- Кто может стать юнармейцем и что для этого нужно сделать? Какой возрастной порог? И есть ли ограничения по здоровью?

- Ограничений у нас никаких нет. Мы стараемся принимать всех, кто изъявил желание. Нижний порог - это 8 лет. Мы начинаем принимать ребят в «Юнармию» с 8 лет. Верхнего порога сейчас, согласно уставу, нет. Хотя в первой редакции устава был верхний порог - 18 лет. Потом мы все убедились в том, что он не нужен. Практика показывает, что ребята и после 18 лет очень активно с нами сотрудничают и помогают. Они уже выступают в качестве наставников, помогают координаторам отрядов, начальникам штабов.

Хороший пример - Сергей Григорьев, который в настоящее время учится в ПсковГУ. 1,5 года назад он взял академический отпуск, ушел служить в армию. И в первый же день, как только вернулся из армии, пришел в региональный штаб, рассказал о службе. Сейчас он активно помогает нам, участвует в нашем движении.

Есть и выпускники 21-й школы, которые также помогают. Это очень здорово. Это значит, что у движения есть будущее.

А стать юнармейцем может любой гражданин. Даже в возрасте. Нужно написать заявление. Дети в возрасте до 14 лет пишут заявление совместно с родителями, которое подают координатору «Юнармии» в школе. Можно его направить и в региональный штаб (Псков, улица Пушкина, 6). Мы всех с удовольствием принимаем.

Проблемы с формой

- С какими проблемами сталкивается юнармейское движение в регионе?

- Единственная проблема на сегодняшний день - не всех можем обеспечить формой. Пока мы не очень богатая региональная организация. В Архангельске, например, 100% детей обеспечены формой.

- Сколько же ребят в Псковской области имеют форменное обмундирование?

- Более 10%. Но для участия в мероприятиях, которые проводят в городе и области, стараемся всех одеть в юнармейскую форму. В том числе и на мероприятия по вступлению в ряды «Юнармии».

Псковский район имеет форму, немного - Палкинский, Невельский, Дновский районы, Великие Луки. И это за счет глав районов. В муниципалитетах, где главы районов поддерживают юнармейское движение, где позволяет бюджет, у ребят есть форма.

- Могут ли родители юнармейца самостоятельно купить ему форму?

- Могут. Но, честно скажу, как руководитель и отец, что я не сторонник того, чтобы родители сами покупали форму. Потому что одни родители могут себе это позволить, а есть родители, у которых семейный бюджет не позволяет это сделать.

Чему научат юнармейца

- Чему обучают юнармейцев? Кто занимается преподавательской деятельностью?

- В основном они занимаются в школе, в рамках дополнительного образования. Кроме того, стараемся привлекать воинские части к занятиям с юнармейцами. За каждой воинской частью закреплен юнармейский отряд. По согласованию с командованием 76-й дивизии ВДВ, 2-й бригады специального назначения, вертолетной бригады в Острове стараемся, чтобы военнослужащие более тесно общались с детьми в школах, проводили с ними занятия.

Это азы начальной военной подготовки. В мое время это было в рамках обязательной школьной программы. Поэтому стараемся, чтобы военные шли в школы, а дети - в воинские части.

С детьми проводятся занятия по строевой подготовке (именно военнослужащие нам помогли подготовить коробку к параду 9 мая), огневой подготовке (учим, в частности, разбирать автомат). Также проводим всевозможные викторины и соревнования. Ближайшим соревнованием, в котором примем участие, будет Кубок губернатора по пулевой стрельбе. Принимали участие и в первых подобных соревнованиях, тогда выступали 27 команд. Сейчас уже получили заявки от 36 команд.

Также в школах проводим занятия по истории, уроки мужества. Сотрудничаем с ветеранскими организациями, тесном работаем с «Боевым братством», с поисковым движением. Кстати, многие юнармейцы входят в состав поисковых отрядов и участвуют в вахтах памяти.

- Можно сказать, что участие ребят в юнармейском движении не мешает основному образовательному процессу, а как раз дополняет школьную программу.

- Да, оно дополняет школьную программу. И я очень интересуюсь, как учатся ребята в школе. И если человек учится плохо, провожу с ним беседу: юнармеец должен быть авторитетом для остальных. Вообще, ребята, вступившие в «Юнармию», гордятся этим, стараются соответствовать предназначению юнармейца.

Привилегии и награды

- Имеет ли юнармеец какие-либо привилегии, льготы?

- Юнармейцы при поступлении в военные вузы предоставляют характеристику и книжку юнармейца (она вручается во время приема в ряды в «Юнармию», как и значок юнармейца). В эту книжку заносятся сведения об участии юнармейца в различных мероприятиях, соревнованиях и так далее. Если он активно участвовал в них, то при поступлении ему прибавляют от трех до десяти баллов. А если у юнармейца имеется знак «Юнармейская доблесть» I степени - прибавляется до 10 баллов.

- За какие заслуги вручается знак «Юнармейская доблесть»? Насколько это почетная награда? Вручался ли он кому-нибудь в Псковской области?

- Знак «Юнармейская доблесть» I степени - это самая авторитетная и почетная награда. Ее может получить юнармеец, который является победителем международных или всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и так далее. Обладателей знаков «Юнармейская доблесть» I степени в Псковской области трое: Сергей Коробко и Даниил Пискунов из Великих Лук, Валентин Беляков из Пскова.

Сергей Коробко в настоящее время учится в Рязанском воздушно-десантном училище, Даниил Пискунов тоже учится в военном училище. А Валентин Беляков сейчас проходит службу по призыву.

Знаком «Юнармейская доблесть» II степени награждаются те, кто имеет победы на областном уровне. Таким знаком награждена, в частности, Анна Савченко (будет поступать в университет МВД).

Знак «Юнармейская доблесть» III степени вручают тем, кто является победителем районных соревнований и олимпиад

В настоящее время направлены представления для награждения еще троих ребят: Николая Милевского, Александры Егоровой (Псков) и Ольги Вишняковой (Великие Луки).

Кстати, Николай Милевский и Ольга Вишнякова будут участвовать во всероссийском форуме «Дай пять!», который состоится 28-30 мая. Он будет посвящен пятилетию со дня образования юнармейского движения.

В условиях коронавируса

- Повлиял ли COVID-19 на юнармейское движение?

- В прошлом году коронавирус испортил нам все карты. Отменили ряд мероприятий, в их числе региональный этап игры «Победа», слет юнармейских отрядов, летняя юнармейская смена.

Был отменен и прием в «Юнармию». В других регионах приемы проходили в режиме онлайн. Но я не сторонник такого формата, потому что стараюсь принимать участие в каждом приеме и пообщаться с детьми, посмотреть им в глаза.

Я считаю, детям больше запомнится, когда прием в «Юнармию» происходит реально, в торжественной обстановке, а не виртуально. Тем более к вручению юнармейских значков и книжек привлекаем известных людей. Например, в Пскове - генерал-майора, председателя совета ветеранов 76-й дивизии ВДВ Юрия Соседова, генерал-лейтенанта, председателя Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентина Костенко. Они очень охотно нам помогают, очень охотно общаются с детьми.

- В каких проектах и мероприятиях отметились юнармейцы из Псковской области в этом году?

- В этом году ограничения ослабили, поэтому возобновили приемы в «Юнармию». Кроме того, совместно с Тульским музеем провели всероссийский онлайн-урок мужества, посвященный подвигу десантников 6-й роты.

Региональное отделение «Юнармии» также провело онлайн-викторину, посвященную 6-й роте, - в ней приняли участие более 700 школьников, не только юнармейцы. Правильные ответы дали более 40 человек. Первым трем, которые прислали правильные ответы, вручили мою книгу «Рота, ушедшая в века».

Также ребята приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, выводу войск из Афганистана, митингах накануне Дня Победы, в параде Победы. Кстати, основу составляют девочки, потому что на этом этапе у них больше стремления, больше желания учиться и участвовать в мероприятиях.

За каждым юнармейским отрядом закреплены воинские захоронения, поэтому ребята активно участвовали в мероприятиях по приведению в порядок захоронений.

Возможно, что в этом году у нас появится свой «Дом "Юнармии"». Будет свое отдельное помещение, своя инфраструктура. Сейчас занятия проходят на базе центра «Патриот». Хотел бы выразить большую благодарность директору центра Анатолию Мультаху за то, что он нас принял и всячески помогает, поддерживает нас в работе.

- Поможет ли юнармейская подготовка юноше в армейской службе?

- Тем, кто будет активно заниматься, она, естественно, поможет. Есть ребята, которые придут в армию и уже будут подготовлены в строевом и физическом плане.

Занятия, общение с военными, посещение воинских частей повышает интерес ребят к службе. Когда у ребят-юнармейцев приходит время служить в армии - уклонистов среди них нет. Они добросовестно идут служить и выполняют свой воинский долг.

И хотел бы поздравить юнармейцев с нашим первым юбилеем! Желаю им крепкого здоровья и мирного неба над головой! И пусть ряды нашего движения пополняются. Надеюсь, что коронавирус мы победим и будем всецело заниматься своим делом.

Беседовал Михаил Синёв