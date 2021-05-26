Общество

Псковичи вернули продавцам более 6000 интернет-заказов за год

С начала года жители региона с помощью сервиса Почты России «Легкий возврат» вернули более 6000 интернет-заказов. Общий вес покупок, которые отправились обратно к онлайн-продавцам, составляет порядка тысячи килограммов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Услуга «Легкий возврат» позволяет покупателям бесплатно и быстро возвращать покупки в интернет-магазины из любого почтового отделения Псковской области. Покупатель может вернуть заказ в интернет-магазин, если продавец подключен к услуге «Легкий возврат».

Для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с Почтой России. Оформить его можно по упрощенной схеме через электронный сервис. После заключения договора онлайн-магазин самостоятельно генерирует уникальный трек-номер для возврата отправлений.

Трек-номер требуется клиенту Почты, его выдает интернет-магазин для оформления возврата. Ни чек, ни документы, удостоверяющие личность, не нужны. Время оформления возврата минимально, так как заполнять бланк в почтовом отделении не придется. Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров.

«С развитием интернет-торговли покупать товары стало гораздо проще. Закономерно, что случаев, когда покупка не соответствует ожиданиям или не подходит по размеру, стало больше. Сервис упрощенного возврата Почты России позволяет быстро и легко вернуть покупку продавцу», – отмечает директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Сейчас клиенты Почты России могут вернуть товар почтовой посылкой в адрес более 750 интернет-магазинов, включая AliExpress, Ozon, 220 volt, Kari, H&M.

В организации отметили, что интернет-магазинам новая услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек и частоту покупки, так как нивелирует риски при дистанционном приобретении товара.

Добавим, в состав УФПС Псковской области входят 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, в том числе 405 – в сельской местности, 67 – городских отделений почтовой связи, 9 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. В управлении работают 2313 сотрудников, среди которых 1017 почтальонов.