Общество

Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к проблемам, которые обозначают депутаты

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за внимание к проблемам, которые обозначают перед исполнительной властью депутаты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию на этот счет он высказал на сессии регионального парламента 27 мая по окончании отчета губернатора о работе за 2020 год.

«Ключевые особенности прошедшего 2020 года, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не повлияли на решение ни текущих, ни перспективных задач, несмотря на возросшую нагрузку на органы исполнительной власти региона, и мы здесь видим как личную работу губернатора, так и работу руководителей органов исполнительной власти», - отметил спикер областного Собрания.

По словам Александра Котова, о том, что, несмотря на коронавирус, регион развивается, говорят цифры, приведенные в отчете губернатора. «Беспрецедентная поддержка из федерального бюджета, увеличивающиеся из года в год поступления в доходную базу бюджета. Уже в прошлом году эта цифра достигла рекордных значений — более 43 млрд рублей, и это при том, что в течение года, в условиях коронавируса, мы были вынуждены 1,7 млрд рублей дополнительно направить на поддержку предприятий и граждан. Несмотря на небольшое снижение объемов промышленного производства, продолжает устойчиво развиваться сельское хозяйство. Рост составил почти 9% за год», - перечислил Александр Котов.

Он также констатировал, что все социальные обязательства, предусмотренные законодательством, в прошлом году были в Псковской области выполнены в полном объеме. На эти цели было направлено более 4 млрд рублей.

«Недостатки есть всегда. Их не может не быть у тех, кто работает. А тех, кто не работает, и критиковать-то не за что. Но, работая в тесном контакте с администрацией региона, мы, депутаты областного Собрания, видим, какие проблемы существуют в Псковской области и совместно ищем пути их решения», - сказал председатель регионального парламента.

Александр Котов также поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивную работу с областным Собранием. «Мы видим вашу реакцию на все наши обращения. Она бывает очень быстрой, а есть проблемы, которые требуют значительного времени на решение. Но мы видим ваше внимание к проблемам, которые озвучивают депутаты областного Собрания», - сказал губернатору Александр Котов. Также он поблагодарил Михаила Ведерникова «за четкий, обстоятельный доклад, из которого можно сделать вывод, что не только решаются проблемы сегодняшнего дня, но и многое делается на перспективу».

«Думаю, совсем скоро мы видим положительный результат этой деятельности», - резюмировал председатель областного Собрания депутатов.