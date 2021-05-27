Общество

Библиотекари назвали самые востребованные псковичами книги

Псковские библиотекари рассказали, какие книги псковичи спрашивают в городских библиотеках чаще всего. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, на абонементе Историко-краеведческой библиотека имени И. И. Василева читатели в минувшем году чаще всего брали книгу Евгения Водолазкина «Авиатор», а в читальном зале – научно-практический и историко-краеведческий журнал «Псков».

В детской экологической библиотеке «Радуга» у детей наибольшим спросом пользовались книги британской писательницы Холли Вебб, а подростки чаще всего берут домой почитать книги из серии «Драконья сага» американской писательницы Туи Сазерленд.

В библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева взрослые читатели чаще всего спрашивают книги Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Эшелон на Самарканд», а также произведения Эриха Марии Ремарка, а дети берут на абонементе книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера и «Часодеев» Натальи Щербы.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева у взрослых читателей наибольшим спросом пользуется книга Дины Рубиной «Наполеонов обоз», а дети чаще всего берут почитать книги Джоан Роулинг и серию «Приключения кота-детектива» немецкой писательницы Фрауке Шойнеманн.

Взрослые читатели библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в последнее время чаще всего спрашивали книги Майка Омера «Внутри убийцы», Владимира Топилина «Когда цветут эдельвейсы» и Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой», а дети – книгу Тамары Крюковой «Калоша волшебника», а также Андрея Жвалевского с Евгенией Пастернак «Время всегда хорошее», Клэр Фридман и Майка Бирна «В этой книге живёт паук», Дрю Брокингтон «Коты космонавты. Путешествие к Марсу» и Торбен Кульманн «Эдисон. Тайна пропавшего сокровища».

В библиотеке «Диалог» читатели предпочитают книгу американской писательницы Карен Уайт «Особняк на Трэдд-стрит» и книгу «Что делать, если скучно?» из серии «Аня задает вопросы» издательства «ЭКСМО».

Читатели Детской библиотеки «ЛиК» любят книги Марии Бершадской, Михаила Самарского и являются поклонниками Гарри Поттера.

В библиотеке-центре детского чтения самые маленькие читатели чаще всего берут домой книги английской писательницы Джулии Дональдсон, дети постарше спрашивают «Теорию невероятностей» Виктории Ледерман, а подростки предпочитают серию «Пардус» Евгения Гаглоева. Кроме того, в этой библиотеке пользуются спросом книги Юлии Даниловой «Очень занятая мама» и «Очень занятой папа».

В библиотеке-общественном центре микрорайона «Псковкирпич» особенно популярен автор фэнтезийных романов Алексей Пехов, а также пользуются повышенным спросом детективы Александры Марининой, Елены Михалковой и американской писательницы Норы Робертс. Взрослые читатели этой библиотеки, кроме того, часто спрашивают фантастику Милены Завойчинской, а дети предпочитают книги Олега Роя.

В библиотеке микрорайона Овсище читатели чаще всего спрашивают роман Натальи Нестеровой «Жребий праведных грешниц», книгу Евгения Водолазкина «Лавр», «Крымский мост» Александра Лапина, а также произведения Дины Рубиной, Екатерины Вильмонт и Татьяны Алюшиной. Дети обращаются туда за книгами Тамары Крюковой и Эрин Хантер, а также предпочитают трилогию Любови Романовой «Пройти по краю» и «Вечников» Елены Булгановой.

В Центральной городской библиотеке на улице Конной в минувшем году самым большим спросом пользовались книги Марины Степновой «Сад» и Захара Прилепина «Есенин».

«Кстати, на ближайшую неделю псковские городские библиотеки, как обычно, ради праздника объявили амнистию для своих злостных задолжников и будут принимать на абонементе просроченные книги без каких-либо нареканий», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что всего в Пскове 11 муниципальных библиотек, по одной примерно на 19 тысяч жителей, при этом у более 40 тысяч псковичей имеются читательские билеты этих библиотек.

В прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, услугами городских библиотек смогли воспользоваться 18% псковичей. Горожане посетили муниципальные библиотеки почти 110 тысяч раз, им выдали за год 322 826 книг. Кроме того, библиотекари Пскова (всего в Централизованной библиотечной системе города числится 67 библиотекарей) успели в прошлом году провести для своих читателей 631 мероприятие, которые посетили более 14 тысяч человек.

Напомним также, что в прошлом году в Пскове появилась первая в регионе модельная библиотека: после реконструкции благодаря победе в конкурсе национального проекта «Культура» ею стала библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». А детская экологическая библиотека «Радуга» на дальнем Запсковье победила в следующем конкурсном отборе и теперь тоже готовится к модернизации, на которую ей из федерального бюджета выделено 5 миллионов рублей.

Псковские библиотекари реализовали в 2020 году несколько издательских проектов. В их числе «Библиотечный путеводитель по Пскову». Автор идеи этого путеводителя, заместитель директора ЦБС Людмила Слабченко признана победителем первого регионального конкурса «Лидер умных технологий и креативных индустрий в культуре» в номинации «Издательское дело, литература и журналистика». А изданный псковскими библиотекарями всего в трех экземплярах уникальный путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова» удостоился в прошлом году региональной премии «Книга года».