Эксперт предупредил о бессимптомном развитии рака желудка

Рак желудка часто развивается медленно и долгое время может не вызывать ярких симптомов. Об этом врач-онколог, хирург высшей квалификации университетской клинической больницы имени И. М. Сеченова, эксперт фонда «Онкологика» Михаил Судаков рассказал в пятницу, 13 марта.

По словам хирурга, многие пациенты узнают о диагнозе уже на поздних стадиях, так как болезнь на раннем этапе может не проявлять себя. Причиной развития онкологического заболевания могут стать инфекция Helicobacter pylori, курение, злоупотребление алкоголем, наследственная предрасположенность, избыточное употребление соли и некоторые предраковые изменения слизистой.

«По мере прогрессирования заболевания могут появляться более выраженные признаки: дисфагия (затрудненное прохождение пищи), рвота содержимым желудка с неприятным запахом, а если происходит распад опухоли, то возможно кровотечение — рвота по типу кофейной гущи», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Онколог добавил, что самой сложной считается четвертая стадия заболевания, когда опухоль выходит за пределы желудка и дает метастазы в другие органы, а одним из возможных направлений метастазирования становятся легкие.

Врач уточнил, что в России ежегодно регистрируют около 30 тыс. смертей от рака желудка, так как из-за поздней диагностики пятилетняя выживаемость не превышает 5–7%. Полное излечение при распространенном раке желудка встречается редко, но при быстро подобранной индивидуальной терапии достижение длительной ремиссии возможно, заключил он.