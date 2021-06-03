Общество

Около 1000 детей отдыхают в летних пришкольных лагерях в Пскове

В лагерях с дневным пребыванием на базе школ Пскова в июне отдохнут 994 школьника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации города.

Летние лагеря работают в 24 образовательных организациях с 1 по 21 июня. В июне в них отдохнут 360 детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 240 ребят, имеющих статус детей работающих родителей, а также 394 ребенка, чей отдых оплатили родители.

По данным управления образования, летний лагерь при средней школе №1 посещают 32 ребенка, школа №2 приняла 36 школьников, 35 учеников ребят посещают лагерь школы №3, школьный лагерь лицея №4 - 42 воспитанника, провести каникулы в лагере при школе №5 решили 10 человек, в лагерь при школе №8 записался 41 человек, а школа №9 организовала отдых для 37 учеников.

Больше всего детей посещают школьный лагерь при лицее №10 - 130 человек, 34 ребенка пришли в лагерь школы №11, в лагерь при школе №12 отправились 65 ребят, в лагере школы №13 пребывают 24 ребенка, а при школе № 16 отдыхают в лагере 30 ребят.

Двери гуманитарного лицея открылись в летнее время для 34 учеников, почти такое же количество желающих отдохнуть в школе №17, туда пришли 30 человек, школа №18 организовала отдых 21 ученика, 26 ребят принял на каникулы лицей «Развитие».

Лагерь при Естественно-математическом лицее №20 посещают 44 ребенка, при социально-экономическом лицее №21 - 60 детей, а при Погранично-таможенно-правовом лицее - 22 ученика.

50 человек пожелали отдохнуть при школе №23, 25 учеников - в лагере при школе №24. Центр образования «Псковский педагогический комплекс» суммарно собрал в сенах своих корпусов 78 учеников, а Инженерно-лингвистическая гимназия организовала досуг 69 воспитанников. Еще 19 человек проводят каникулы в лагере при школе №47.

По окончании первой лагерной смены лицей № 4 откроет вторую смену для кванториума.