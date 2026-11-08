 
Общество

Как часто нужно мыть многоразовую бутылку для воды, напомнил псковский Роспотребнадзор

0

Насколько часто необходимо мыть многоразовую бутылку для питьевой воды, напомнили в управлении Роспотребназдзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

«Многоразовая бутылка тоже нуждается в регулярном очищении. Даже если вы наливаете в бутылку только воду, на ее стенках и крышке могут оставаться слюна и другие загрязнения. Во влажной среде микроорганизмы активно размножаются, поэтому простого ополаскивания водой недостаточно», - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют мыть бутылку ежедневно теплой водой с моющим средством.

«Уделяйте внимание крышке, резьбе, уплотнителям и другим деталям, где могут скапливаться загрязнения», - добавили специалисты.

После мытья нужно тщательно ополоснуть бутылку и высушить ее открытой. Если конструкция позволяет, разбирать крышку, чтобы просушить все детали.

Если в бутылке были сок, молоко или другие напитки, кроме воды, нужно вымыть ее сразу после использования.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026