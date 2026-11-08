Как часто нужно мыть многоразовую бутылку для воды, напомнил псковский Роспотребнадзор

Насколько часто необходимо мыть многоразовую бутылку для питьевой воды, напомнили в управлении Роспотребназдзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

«Многоразовая бутылка тоже нуждается в регулярном очищении. Даже если вы наливаете в бутылку только воду, на ее стенках и крышке могут оставаться слюна и другие загрязнения. Во влажной среде микроорганизмы активно размножаются, поэтому простого ополаскивания водой недостаточно», - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют мыть бутылку ежедневно теплой водой с моющим средством.

«Уделяйте внимание крышке, резьбе, уплотнителям и другим деталям, где могут скапливаться загрязнения», - добавили специалисты.

После мытья нужно тщательно ополоснуть бутылку и высушить ее открытой. Если конструкция позволяет, разбирать крышку, чтобы просушить все детали.

Если в бутылке были сок, молоко или другие напитки, кроме воды, нужно вымыть ее сразу после использования.