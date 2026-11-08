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Команда Великих Лук вышла в финал чемпионата Ассоциации малых и средних городов России

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Команда Великих Лук продолжает принимать участие в финале проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

С 7 по 9 ноября проходит финал проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России. Великие Луки на федеральной площадке представляет команда, в состав которой вошли участники специальной военной операции и волонтёры.

В программе чемпионата — образовательные лекции, мастер-классы, обмен опытом и защита проектных инициатив. Участники смогут представить свои наработки, поделиться практиками и обсудить идеи, направленные на развитие территорий.

Всего в финале принимают участие семь команд из Московской, Рязанской и Тверской областей. Псковскую область представляет город Великие Луки.

«Желаем нашей команде успешной защиты проектов, продуктивной работы и достойных результатов! Болеем за великолучан!» - отметили в администрации.

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