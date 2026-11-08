Великолукский «Штурм» передал награды героя-фронтовика его семье

Поисковый отряд «Штурм» передал награды красноармейца Сергея Ивановича Фёдорова его родственникам. Медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» торжественно вручили внуку героя Игорю Борисовичу Полухину 8 ноября в рамках встречи в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом объединении.

Напомним, награды были обнаружены на территории Гдовского района, о чем местные жители сообщили представителям отряда «Штурм» (город Великие Луки). В ходе проведённых мероприятий удалось установить, что найденная медаль «За отвагу» принадлежит уроженцу деревни Варваровщина Гдовского района Сергею Ивановичу Фёдорову 1900 года рождения. На службу был призван 20 февраля 1944 года Гдовским РВК (на тот момент — Ленинградская область). В момент награждения числился санитаром в составе 1259-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии. В боевых донесениях указывается, что Сергей Иванович вынес с поля боя не один десяток раненых бойцов.

Всего, по имеющимся данным, герой был трижды награждён медалями «За отвагу». Теперь две из них, а также медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» будут храниться в домашнем архиве родственников красноармейца. О местонахождении третьей награды сведений пока не нашлось.

«Мне было лет 5, когда я потерял деда. Пока мои родители были живы, медали были в целости и сохранности. Но потом родители заболели, их пришлось эвакуировать со Псковщины, дом остался без присмотра, и его просто разграбили. Несколько лет назад одну из медалей нашли ваши коллеги - поисковики, моя дочь ездила её получать. Очень приятно получить ещё две награды деда. Событие волнительное, будто на машине времени в детство слетал. Будучи ребенком, я не мог оценить этого всего, нужно было прожить жизнь, чтобы понять истинную цену этих медалей», - отметил Игорь Полухин в ходе общения с представителем поискового отряда «Штурм».

Также родственнику героя передали обращение от Владимира Городниченко, который и обнаружил недалеко от города Гдова медали, связанные между собой капроновой нитью. После тщательной очистки на одной из наград удалось прочитать номер, что и помогло установить владельца.

«Считаю своим долгом вернуть награды в семью, для которой они имеют особую ценность. Также хочу поблагодарить поисковиков великолукского поискового отряда «Штурм», которые помогли найти вас, и всех тех людей, которые активно подключились к поиску родственников Сергея Ивановича. Пусть этим медали станут напоминанием о подвиге Сергея Ивановича Фёдорова и о том, что его помнят не только близкие», - говорится в тексте обращения, сложенного в форме треугольника, по формату фронтового письма, который использовался во время Великой Отечественной войны.

Родственник красноармейца внимательно прочитал послание и поблагодарил всех, кто помогает возвращать утраченные реликвии и сохранять память о героях: «Всё, чем вы занимаетесь, - это очень правильно, оно обязательно зачтётся». В заключение Игорь Полухин немного рассказал о себе: с детства занимался спортом, после работал тренером, затем решил заняться бизнесом, создал собственную компанию, занимающуюся производством интерьеров и мебели, - этому делу он посвятил 30 с лишним лет. В Санкт-Петербурге проживает и его старшая сестра, Зоя Сергеевна Данилова (Персидская), которая приходится красноармейцу Сергею Ивановичу Фёдорову внучкой.

Великолукский поисковый отряд «Штурм» также выразил благодарность всем, кто помог увековечить память героя, и пожелал его родственникам доброго здравия и долгих лет жизни.