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На Солнце зафиксировали рекордное число вспышек за сутки

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Ученые зафиксировали за субботу рекордные 29 вспышек на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года. До этого ровно такое же число вспышек, 29, было зарегистрировано 5 мая 2022-го и 10 декабря 2024-го», — говорится в публикации.

Все вспышки зарегистрировали в группе пятен с номером 4566. Такую особенность рекорда в лаборатории назвали уникальной. Сейчас группа располагается в центре солнечного диска. В мае 2022 года 29 вспышек в сумме произвели два активных центра, а в декабре 2024-го — пять.

«Во всех трех случаях вспышки преимущественно являлись обычными и относились к категориям C и M. Впрочем, сама ситуация, когда Солнце переходит в режим массового спама вспышками, подразумевает, что времени на накопление энергии для рекордных взрывов не остается», — рассказали ученые.

Ранее сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G5+. В северо-западной части России ожидаются полярные сияния. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Вызываемые ими магнитные бури при высокой мощности ведут к сбоям коротковолновой связи и навигационных систем, а также к перепадам напряжения в промышленных сетях. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет, пишет РИА Новости.

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